İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı" (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı' (1) - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı" (1)

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neredeyse bütün eyaletlere yayıldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neredeyse bütün eyaletlere yayıldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'un salgın bir hastalık olduğuna dikkati çeken Ruhani, "Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı. Bir anlamda bu, dünyadaki birçok ülkenin enfekte olduğu küresel bir hastalıktır. Tedbir ve iş birliğiyle bu sorunu en kısa zamanda aşmamız gerekmektedir." dedi.

Ruhani, "Uzman sağlık kadrolarımızın desteği ve halkımızın irade ve iş birliğiyle mümkün olan en kısa sürede en az kayıpla bu krizi aşacağımıza söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:40 Kaynak: AA
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