İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız' - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız"

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ciddiye almaları, ancak korkuya neden olabilecek asılsız söylentilere kulak asmamaları çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ciddiye almaları, ancak korkuya neden olabilecek asılsız söylentilere kulak asmamaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da kendisi dışında tüm kabine üyelerinin koruyucu maskeyle katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Hükümetin tüm birimleriyle salgının yayılmasını durdurmak için seferber olduğunu belirten Ruhani, "Halkın yaşamının tahammül edilemeyecek bir noktaya evrilmemesi için çabalıyoruz." ifadesini kullandı.

Ruhani, koronavirüsle mücadelenin hükümetin yanı sıra halkın da tedbirler almasını gerektirdiğini vurgulayarak, "Seyahatlerin virüsün yayılmasında etkili olduğunu bilmeliyiz. Bu mesele ekonomimizde de büyük baskılara yol açtı. Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız." diye konuştu.

"En güvenli yer ev"

Nevruz tatilinde her zamankinin aksine bu yıl halkın seyahatlerden kaçınması gerektiğinin altını çizen Ruhani, "Koronavirüsün daha fazla yayılmasının önüne geçmeliyiz. Dikkatsizce yapılan seyahatlerin virüsün daha fazla yayılmasına yol açmasına engel olalım. Gidiş-gelişleri en aza indirmeliyiz çünkü koronavirüs salgınında en güvenli yer evdir." dedi.

Asılsız söylentilere kulak asılmaması çağrısında bulunan İran Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

"Bu söylentiler bazen sosyal medyada bazen medyada hatta devlet televizyonunda dahi yer alıyor. Bu dedikoduların halkın direniş ruhuna zarar vermesine izin vermeyelim. Korku ve panik virüsten daha tehlikelidir. Virüsü küçümsememeliyiz ancak paniğe neden olacak şekilde büyütmemeliyiz."

Ruhani, salgının etkili olduğu bölgelerin karantinaya alınması önerilerine ilişkin ise, "Şehirlerin karantinaya alınmasının daha büyük sorunlara yol açabileceği değerlendirildi. Vatandaşlar, şehirlerin giriş çıkış noktalarında kontrolden geçebilir. Şüpheli durumdaki kişiler sağlık merkezlerine yönlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulan yaklaşık 2 bin 700 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz

Son Dakika Haberleri
22:12 YÖK'ün "koronavirüs" toplantısı sona erdi
22:11 KASTAMONU Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin, dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı
22:11 KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı
22:10 Karadeniz ekibi rakibine 3-1 üstünlük sağladı
22:08 Bulgaristan'da koronavirüs vakasından ilk ölüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:15:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]