İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu (3) - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu (3)

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ülkede birçok kentte görülen Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ülkede birçok kentte görülen Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu (3)

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:24 Kaynak: AA
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