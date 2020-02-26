İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu (2) - Son Dakika

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu (2)
6 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ülkede birçok kentte görülen Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:27 Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ülkede birçok kentte görülen Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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