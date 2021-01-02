İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "(Kovid-19) Üçüncü dalgayı tahmin edilenden daha hızlı kontrol altına aldık" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "(Kovid-19) Üçüncü dalgayı tahmin edilenden daha hızlı kontrol altına aldık"

02.01.2021 12:45
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede kasım ayının sonlarına doğru vaka ve ölüm sayılarında artış gösteren yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni dalgasının alınan önlemlerle tahmin edilen süreden daha hızlı kontrol altına alındığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede kasım ayının sonlarına doğru vaka ve ölüm sayılarında artış gösteren yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni dalgasının alınan önlemlerle tahmin edilen süreden daha hızlı kontrol altına alındığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, geçen yıl 3 Ocak'ta ABD saldırısında öldürülen General Kasım Süleymani için ülke çapında düzenlenen anma törenlerinde halkın sağlık protokollerine riayet etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

"Halkımız önlemlere uymayı sürdürmeli"

Kasım ayının sonlarına doğru vaka ve ölüm sayılarında artış meydana gelen Kovid-19'un yeni dalgasına karşı devlet organları ve halkın iş birliği içerisinde mücadele ettiğini vurgulayan Ruhani, "Sahadaki tüm organların faaliyetleriyle üçüncü dalgayı tahmin edilenden daha hızlı kontrol altına alabildik." ifadelerini kullandı.

Ruhani, salgının düşüş eğiliminin devam etmesi için halkın rehavete kapılmadan önlemlere uymayı sürdürmesi gerektiğini belirterek, halkı aksi durumda gelecek aylardaki yeni dalga konusunda uyardı.

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türü ile ilgili dikkatli olduklarını kaydeden Ruhani, ülkede 4 ilçe dışında çoğu ilçelerin daha az risk seviyesini gösteren turuncu ve sarı kategoride olduğunu söyledi.

"Mazenderan eyaleti salgında pik seviyesinde"

Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi ise, yaptığı açıklamada Mazenderan eyaletinin salgında pik seviyesinde olduğunu ve 4 ilçesinin en yüksek risk seviyesini gösteren kırmızı kategoride olduğunu açıkladı.

Reisi, ülke genelinde 43 ilçenin orta risk seviyesini gösteren turuncu kategoride olduğunu, 401 ilçenin ise en düşük risk seviyesini gösteren sarı kategoride olduğunu bildirdi.

Ülkede dün açıklanan istatistiklere göre, 114 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle sıkı tedbirler alınmıştı

İran'da kasım ayının sonlarına doğru salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı rekor seviyeye ulaşarak 500'e yaklaşmış, hükümet 21 Kasım itibarıyla pandeminin başından bu yana en sıkı tedbirleri hayata geçirmişti.

Kısıtlamalar kapsamında fırın, market, kasap, manav, hastane, eczane ve zaruri işletmeler dışında tüm iş yerleri kapalı kaldı. Şehirler arası seyahatlere de kısıtlamalar getirilmişti.

Cumhurbaşkanı, Tahran, Kasım, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: '(Kovid-19) Üçüncü dalgayı tahmin edilenden daha hızlı kontrol altına aldık' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı NBA yıldızı Luka Doncic, maçtan dönerken Hadise'nin "Düm Tek Tek" şarkısını dinledi PSG tarihinin ilk golünü atan Bernard Guignedoux hayatını kaybetti Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz
Son Dakika: 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika: 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler         
12:29
Son Dakika! Somali'de Türk işçilerine yönelik motosikletli intihar saldırısı: 1'i ağır, 5 işçi yaralandı Son Dakika! Somali'de Türk işçilerine yönelik motosikletli intihar saldırısı: 1'i ağır, 5 işçi yaralandı         
12:19
Önlemler had safhada! Jandarma, mutasyona uğramış virüslü vakanın kapısında nöbet tutmaya başladı Önlemler had safhada! Jandarma, mutasyona uğramış virüslü vakanın kapısında nöbet tutmaya başladı         
11:40
Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor         
11:09
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı         
09:59
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi         
21:27
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 12:49:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "(Kovid-19) Üçüncü dalgayı tahmin edilenden daha hızlı kontrol altına aldık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei