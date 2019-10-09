Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nden Suriye operasyonu açıklaması: Askeri müdahale doğru seçenek değil
Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nden Suriye operasyonu açıklaması: Askeri müdahale doğru seçenek değil

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nden Suriye operasyonu açıklaması: Askeri müdahale doğru seçenek değil

15 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin güney sınırını hakkında endişeleri anladıklarını ancak askeri operasyonun doğru seçenek olmadığını açıkladı. Öte yandan, İran Ordusu da Türkiye sınırındaki Urumiye kent kırsalında tatbikat başlattı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nden Suriye operasyonu açıklaması: Askeri müdahale doğru seçenek değil, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin güney sınırını hakkında endişeleri anladıklarını ancak askeri operasyonun doğru seçenek olmadığını açıkladı.


İran resmi haber ajansının IRNA'da yer alan habere göre Ruhani, "Amerikan askerleri bölgeden ayrılmalı, Kürt güçleri de Suriye ordusunu destklemeli" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:36 
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