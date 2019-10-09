İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nden Suriye operasyonu açıklaması: Askeri müdahale doğru seçenek değil
15 dakika önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin güney sınırını hakkında endişeleri anladıklarını ancak askeri operasyonun doğru seçenek olmadığını açıkladı. Öte yandan, İran Ordusu da Türkiye sınırındaki Urumiye kent kırsalında tatbikat başlattı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin güney sınırını hakkında endişeleri anladıklarını ancak askeri operasyonun doğru seçenek olmadığını açıkladı.
İran resmi haber ajansının IRNA'da yer alan habere göre Ruhani, "Amerikan askerleri bölgeden ayrılmalı, Kürt güçleri de Suriye ordusunu destklemeli" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:36
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