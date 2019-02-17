Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Orta Doğu'da Güvenliği Sürdürmek İçin Bölgesel Devletlerle Çalışmaya...

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Orta Doğu'da Güvenliği Sürdürmek İçin Bölgesel Devletlerle Çalışmaya...

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'ın Orta Doğu'da güvenliğin sürdürülmesi için bölgesel devletlerle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'ın Orta Doğu'da güvenliğin sürdürülmesi için bölgesel devletlerle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bir televizyon kanalında canlı yayında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Ruhani, "İran, Orta Doğu'da güvenliği sürdürmek için bölgesel devletlerle çalışmaya hazır. Düşmanlarımız, ABD ve İsrail, İranlıları bölmek istiyor" dedi. ABD'nin İran politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Ruhani, "ABD ve İsrail'in baskısına boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:03 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Orta Doğu, Hasan Ruhani, İran, Politika
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