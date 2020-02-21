İran Cumhurbaşkanı Ruhani oyunu kullandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani oyunu kullandı - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani oyunu kullandı

7 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 11. Dönem Meclis seçimleri için başkent Tahran'da oyunu kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani oyunu kullandı, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 11. Dönem Meclis seçimleri için başkent Tahran'da oyunu kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nda kurulan sandıkta oyunu kullanan Ruhani, 2021 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini temenni ettiklerini ifade etti.

İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri de Ruhani ile aynı sandıkta oyunu kullanırken, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise oyunu Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde kurulan sandıkta verdi.

İranlı seçmenler bugün 11. Dönem Meclis seçimlerinin yanı sıra 5. Dönem Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için de oy kullanılıyor.

Ülkede 11. Dönem Meclis seçimleri ve 5. Dönem Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için oy verme işlemi TSİ 07.30'da başlamıştı. İran'da 57 milyon 918 bin kayıtlı seçmen, 290 sandalyenin bulunduğu Meclis'teki milletvekillerini belirlemek için 208 seçim bölgesindeki 55 bin noktada oyunu kullanabilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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