İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi başkent Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı binasında kabul etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi başkent Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı binasında kabul etti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti

Mevlüt Çavuşoğlu, Hasan Ruhani, Pakistan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:45 Kaynak: AA
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