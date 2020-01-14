İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti - Son Dakika

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti
6 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi başkent Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı binasında kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:45 Kaynak: AA
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