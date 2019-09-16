Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ruhani Çankaya Köşkü'nde
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ruhani Çankaya Köşkü'nde

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ruhani Çankaya Köşkü'ndeANKARA - Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapılacak.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ruhani Çankaya Köşkü'nde

ANKARA - Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapılacak.

Zirve öncesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü'ne gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'yi karşıladı. İki lider, başbaşa görüşmeye başladı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ruhani Çankaya Köşkü'nde

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:58 Kaynak: İHA
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