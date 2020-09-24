İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Salgında yeni dalgalarla karşılaşırsak kısıtlamalar getirmek zorunda... - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Salgında yeni dalgalarla karşılaşırsak kısıtlamalar getirmek zorunda...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni dalgalarla karşılaşılması halinde kısıtlamalara başvuracaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni dalgalarla karşılaşılması halinde kısıtlamalara başvuracaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Tahran'da düzenlenen Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkedeki salgın süreciyle ilgili bilgi verdi.

Ruhani, ABD yaptırımlarından kaynaklanan ekonomik sorunlara rağmen Kovid-19'la mücadele ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının temin edilmesine öncelik verdiklerini ve bu konunun Bütçe ve Planlama Kurumunun öncelikli görevi olduğunu belirtti.

Sağlık talimatlarına yeterince dikkat edilmemesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde salgının yayılma hızının arttığına dikkati çeken Ruhani, kamu sağlığının korunması ve sağlık çalışanlarına yardımcı olmak için halkın talimatlara eksiksiz şekilde riayet etmesi gerektiğini vurguladı.

Virüsün yayılmasına karşı getirilen kısıtlamaların halkın yaşamında sorunlara yol açtığını söyleyen Ruhani, "Buna karşılık sağlık talimatlarına riayet edilmemesi ve toplumda yeni dalgalarla karşılaşmamız halinde bazı kısıtlamalar getirmek zorunda kalacağız." dedi.

Halkın sağlığını tehlikeye atanların cezalandırılması talimatı

Ruhani, şehirlerarası seyahatlar, metro seferleri başta olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun ve sağlık talimatlarına riayet edilmemesinin virüsün yayılma hızını artırdığını belirterek, tekrarlanan uyarılara rağmen kurallara uymayan ve halkın sağlığını tehlikeye atan kişilerin cezalandırılması talimatı verdi.

İran'da her sene büyük bir katılımla düzenlenen Erbain merasimlerinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında iptal edildiğini hatırlatan Ruhani, buna rağmen törenler için Irak sınırına akın eden bazı kişilere karşı da gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Erbain Yürüyüşü yerine düzenlenecek etkinliklerde de tedbirlere riayet edilmesinin önemini vurgulayan Ruhani, "Törenlerdeki gözlemler yoğunlaştırılmalı. Birkaç noktada tedbirlere uyulmaması salgının hızını artıracaktır." uyarısında bulundu.

İran'da nisan ortalarında düşüşe geçen günlük vaka sayıları ve can kayıpları, tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle son aylarda yeniden artmıştı. 25 Mayıs'ta 34'e düşen günlük can kaybı sayısı, 28 Temmuz'da 235 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Ülkede günlük vaka sayısı da 22 Eylül'de zirve yaparak 3 bin 712 olarak kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Salgında yeni dalgalarla karşılaşırsak kısıtlamalar getirmek zorunda... - Son Dakika

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