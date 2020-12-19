İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Salgında yüksek riskli şehirlerin sayısı sıfıra indi" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Salgında yüksek riskli şehirlerin sayısı sıfıra indi"

19.12.2020 13:03
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en yüksek risk seviyesini gösteren kırmızı kategorideki şehirlerin sayısının getirilen kısıtlamaların uygulanmasıyla sıfıra indiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en yüksek risk seviyesini gösteren kırmızı kategorideki şehirlerin sayısının getirilen kısıtlamaların uygulanmasıyla sıfıra indiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran'da 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi olarak anılan "Şeb-i Yelda" kutlamalarının bu yıl yapılmaması gerektiğini hatırlatan Ruhani, "Azalmamak için toplanmayalım" sloganı ile halkın alınan tedbirlere uymaya devam etmesini istedi.

Ruhani, "Son iki ayda halk, esnaf, toplu taşıma ve aileler iş birliği yaptı. Azer ayının başında (21 Kasım) çok endişeliydik. 160 şehir kırmızı kategorideydi ancak şu an kırmızı kategorideki şehir sayımız sıfırlandı. Kırmızı kategoride şehrimiz kalmadı. Bu halkımızın, çaba ve yüce gönüllülüğünün bir sonucudur." diye konuştu.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi de 205 şehrin turuncu kategoride, 243 şehrin ise en düşük risk seviyesini gösteren sarı kategoride olduğunu belirtti.

Kovid-19 nedeniyle sıkı tedbirler alınmıştı

İran'da Kovid-19 nedeniyle kırmızı (en yüksek), turuncu (orta) ve sarı (düşük) olmak üzere 3 risk kategorisi oluşturulmuş, 21 Kasım itibarıyla salgınının başından bu yana uygulanan en sıkı kısıtlamalar hayata geçirilmişti.

"Yüksek riskli" 160 il ve ilçe, "orta derecede riskli" 208 il ve ilçe ve "az riskli" 80 il ve ilçe için 15 gün sürecek kısıtlama kararı alınmıştı. 5 Aralık'ta sona ereceği duyurulan kısıtlamalar kırmızı bölgeler için uzatılmıştı.

Kısıtlamalar kapsamında fırın, market kasap, manav, hastane, eczane ve zaruri işletmeler dışında tüm iş yerleri kapalı kaldı. Şehirler arası seyahat de yasaklandı.

Ülkede dün açıklanan istatistiklere göre, 12 şehir kırmızı risk kategorisinde bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Salgında yüksek riskli şehirlerin sayısı sıfıra indi' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasında içlerinde eski eşinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı 8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yükseltti Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı
YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı         
12:44
Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar         
11:28
Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazan polisler, Bakan Soylu'nun tarihi konuşmasına gönderme yaptı         
11:05
Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı         
10:43
Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş         
09:46
Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor         
09:11
En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı         
08:44
Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız         
08:39
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar         
08:17
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 13:06:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Salgında yüksek riskli şehirlerin sayısı sıfıra indi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei