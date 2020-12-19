İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Salgında yüksek riskli şehirlerin sayısı sıfıra indi" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en yüksek risk seviyesini gösteren kırmızı kategorideki şehirlerin sayısının getirilen kısıtlamaların uygulanmasıyla sıfıra indiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran'da 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi olarak anılan "Şeb-i Yelda" kutlamalarının bu yıl yapılmaması gerektiğini hatırlatan Ruhani, "Azalmamak için toplanmayalım" sloganı ile halkın alınan tedbirlere uymaya devam etmesini istedi.

Ruhani, "Son iki ayda halk, esnaf, toplu taşıma ve aileler iş birliği yaptı. Azer ayının başında (21 Kasım) çok endişeliydik. 160 şehir kırmızı kategorideydi ancak şu an kırmızı kategorideki şehir sayımız sıfırlandı. Kırmızı kategoride şehrimiz kalmadı. Bu halkımızın, çaba ve yüce gönüllülüğünün bir sonucudur." diye konuştu.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi de 205 şehrin turuncu kategoride, 243 şehrin ise en düşük risk seviyesini gösteren sarı kategoride olduğunu belirtti.

Kovid-19 nedeniyle sıkı tedbirler alınmıştı

İran'da Kovid-19 nedeniyle kırmızı (en yüksek), turuncu (orta) ve sarı (düşük) olmak üzere 3 risk kategorisi oluşturulmuş, 21 Kasım itibarıyla salgınının başından bu yana uygulanan en sıkı kısıtlamalar hayata geçirilmişti.

"Yüksek riskli" 160 il ve ilçe, "orta derecede riskli" 208 il ve ilçe ve "az riskli" 80 il ve ilçe için 15 gün sürecek kısıtlama kararı alınmıştı. 5 Aralık'ta sona ereceği duyurulan kısıtlamalar kırmızı bölgeler için uzatılmıştı.

Kısıtlamalar kapsamında fırın, market kasap, manav, hastane, eczane ve zaruri işletmeler dışında tüm iş yerleri kapalı kaldı. Şehirler arası seyahat de yasaklandı.

Ülkede dün açıklanan istatistiklere göre, 12 şehir kırmızı risk kategorisinde bulunuyordu.