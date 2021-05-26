İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Seçimlerde daha fazla ismin adaylığı kabul edilmeliydi" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'e yazdığı mektupta, halkın desteği olmazsa alınan hiçbir kararın meşruiyeti olmayacağını belirterek, "Seçimlerde daha fazla ismin adaylığı kabul edilmeliydi" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu sabah başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Ruhani konuşmasında, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine başvuran adaylara ilişkin aldığı karar sonrası Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'e mektup yazdığını söyledi. Ruhani, "Ben dün mecbur kaldığım için bu konuda Dini Lidere mektup yazdım. Ben görüşümü kendisine ilettim, kendisi de bu konuda uygun kararı verecek" dedi.

Ruhani, seçime daha fazla adayın katılması ve seçimlerin rekabet içerisinde geçmesini arzu ettiklerini belirterek, "Daha fazla ismin adaylığı kabul edilmeliydi. Çünkü seçimlerin temelini ve canını rekabet oluşturur. Bunu alırsak ortada seçim kalmaz" ifadesini kullandı.

"SEÇİMLER NİZAMIN MEŞRUİYETİNİ OLUŞTURUR AMA BİZ BUNU UNUTTUK"

Ruhani, "Seçimler nizamın meşruiyetini oluşturur ama biz bunu unuttuk. Nizamın devamlılığı halkın vereceği desteğe bağlı, eğer bu destek olmazsa alınacak hiçbir kararın meşruiyeti olmaz. Bu meşruiyet sadece yasal olarak değil, dini meşruiyeti de kapsar" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın halkın temsilcisi olduğunu belirten Ruhani, "Seçilen bu temsilci dünya ile konuşuyor, uluslararası anlaşmaları imzalıyor ve en önemlisi yürütme organının başında bulunuyor. Eğer halkın seçimlere katılımı az olursa dünyada nizamın haysiyeti, istikrarı, milli güvenliği ve bütünlüğü nasıl sağlanır" sözlerini kaydetti.

ESKİ CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD VE LARİCANİ'YE İZİN ÇIKMADI

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, dün 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine başvuran adaylar arasından 7 isme seçimlere katılım hakkının verildiğini açıklamıştı. Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani'nin adaylık başvurusu ise Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti. Laricani, adaylığının veto edilmesine ilişkin yaptığı açıklamasında, karara itiraz etmeyeceğini ve üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirtmişti.

Ülkede 18 Haziran tarihinde yapılacak 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların propaganda faaliyetleri 28 Mayıs'ta başlayacak, 16 Haziran'da ise son bulacak.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)