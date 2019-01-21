İran Cumhurbaşkanı Ruhani Sosyal Medya Kısıtlamalarını Eleştirdi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, iletişim ve teknoloji alanında büyük potansiyellere sahip olduklarını belirterek, "İnternet ve sosyal medya üzerindeki kısıtlamalar ve engeller nedeniyle son yıllardaki bazı projelerimizde başarısız olduk" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, iletişim ve teknoloji alanında büyük potansiyellere sahip olduklarını belirterek, "İnternet ve sosyal medya üzerindeki kısıtlamalar ve engeller nedeniyle son yıllardaki bazı projelerimizde başarısız olduk" dedi.



İran Teknoloji ve İletişim Bakanlığının düzenlediği toplantıya katılan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, iletişim ve teknoloji alanında büyük potansiyellere sahip olduklarını belirterek, "İnternet ve sosyal medya üzerindeki kısıtlamalar ve engeller nedeniyle son yıllardaki bazı projelerimizde başarısız olduk" ifadesini kullandı. İnternet kullanımına ilişkin yasak ve engellerin fayda sağlamayacağını belirten Ruhani, sosyal medya kullanımını "adalet için bir araç" şeklinde adlandırarak, "Yolsuzluklarla mücadele ve şeffafiyet, sosyal medyanın faydalarından bazılarıdır" dedi.



Halk iradesi ve çoğunluğun talepleri karşısında direnmenin mümkün olmadığını vurgulayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halk iradesi karşısında durmanın hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Bize gökyüzünden bazı özel imkanlar sağlanmış olduğunu ve bu imkanlarla yeryüzündekilere istediğimizi yaptırabileceğimizi zannediyoruz. Zorlama ve dayatma ile din düzeltilmez" şeklinde konuştu.



İran'da Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunlar nedeniyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan gösteriler sonrası Nisan ayında Telegram kullanımına da yasak getirilmişti. Yasaklara rağmen şifre kırıcı programlar (VPN) kullanan İranlılar halen uygulamalara erişim sağlayabiliyor. - TAHRAN

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