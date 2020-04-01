İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Korona virüs ile mücadelede karantina önlemleri alan İranlılara teşekkür ederek, tüm eyaletlerde Korona vakası sayısının düşüşe geçtiğini söyledi.



İran Cumhurbaşkanı Hasan ruhani bugün kabine toplantısında konuştu. İran'da her yıl 1 Nisan tarihinin doğa günü olarak kutlandığını belirten Ruhani, toplum sağlığı için bu yıl doğa günü kutlamalarının olmayacağını söyledi. İranlılara alınan karantina önlemlerine uydukları için teşekkür eden Ruhani, "Bugün ülke genelinde tüm eyaletlerde bu tehlikeli virüsün düşüş eğilimini görüyorsak bunun nedeni halkın desteğidir" ifadelerini kullandı.



Hasan Ruhani, "Gördüğüm istatistiklerde virüsün yayılma hızı tüm eyaletlerde istisnasız düşüp eğilimi göstermektedir. Bu benim için sevindirici bir durum. Bu da demek oluyor ki doktorların, uzmanların ve halkın seçmiş olduğu yol doğru bir yoldu" dedi.



Ruhani eyaletlerin çoğunda hastalığın pik seviyesinin mart ayının son günlerinde olduğunu söyleyerek, "İstatistiklere göre farklı eyaletler pik seviyesini geçmiş ve virüsün yayılma hızında düşüş başlamıştır" dedi.



Hasan Ruhani farklı ülkelerin virüs ile mücadelede farklı yöntemler benimsediklerini ve İran'ın da bu ülkelerin tecrübelerinden yararlandığını belirterek, "Ancak hiçbir zaman kendimizi onların yol ve yöntemlerine esir etmedik. Virüsün başladığı ilk günden itibaren bazıları Çin'in uyguladığı karantina yöntemini bizimde uygulamamız gerektiğini söylediler. Çin karantinası yani bütün iş yerlerinin kapanması, trafiğin tamamen durdurulması, bütün evlerin kapılarının kapanması, hiç kimsenin dışarı çıkamaması ve gıda ihtiyacının 24 saat boyunca görevli memurlar tarafından karşılanmasını gerektiriyordu. Çin'in Wuhan kentinde uygulanan bu model karantina dünyada hiç kimse tarafından beğenilmedi ve hiçbir ülkede uygulanmadı" açıklamasında bulundu.



İran Cumhurbaşkanı Ruhani Çin modeli karantinanın uygulanmasını kabul etmediklerini ifade ederek, "Biz Çin modelini uygulamadık. Bu model bazı Avrupa ülkelerinin ilk günlerde uygulamaya çalıştığı ancak yavaş yavaş terkettiği bir yöntem" dedi.



İran'da son 24 saat içerisinde 138 yeni ölüm gerçekleştiği bildirilirken ülke genelinde toplam ölü sayısı 3 bin 36'ya, vaka sayısı ise 47 bin 593'e yükseldi. - TAHRAN