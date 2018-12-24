İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Türkiye'nin Enerji İhtiyaçlarını Karşılamaya Hazırız"
23 dakika önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’nin uzun vadede enerji ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını ve yaptırımları iyi bir yönetimle fırsata dönüştürebileceklerini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran ve Türkiye’nin iş adamlarından oluşan bir toplantıda yaptığı açıklamada, İran’ın Türkiye’nin uzun vadede enerji ihtiyaçlarını karşılayabileceğini ifade ederek, “İyi yönetimle yaptırımları bir fırsata dönüştürerek İran ve Türkiye ekonomilerini birbirine bağlayabiliriz.” […]The post İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Türkiye’nin enerji ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız” appeared first on Enerji Enstitüsü.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
, Türkiye
'nin uzun vadede enerji ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını ve yaptırımları iyi bir yönetimle fırsata dönüştürebileceklerini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran ve Türkiye'nin iş adamlarından oluşan bir toplantıda yaptığı açıklamada, İran'ın Türkiye'nin uzun vadede enerji ihtiyaçlarını karşılayabileceğini ifade ederek, "İyi yönetimle yaptırımları bir fırsata dönüştürerek İran ve Türkiye ekonomilerini birbirine bağlayabiliriz." dedi.
Uluslararası yasalar ve halkların çıkarları dışında hiçbir gücün İran-Türkiye ekonomik ilişkilerini etkilememesi gerektiğini kaydeden Ruhani, "Tercihli ticaretten serbest ticarete doğru hareket etmeliyiz. Ayrıca Türkiyeli yatırımcıların İran enerji piyasasında yatırım yapmaları için gereken koşulları temin edebiliriz." açıklamasında bulundu.
İran ve Türkiye'nin işbirliği yaparak yabancı güçlere bölgenin güvenliği hakkında karar alamayacaklarını gösterdiklerini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, iki ülkenin işbirliği ile terörün kökünü kazıyabileceklerini dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:28
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