Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Üç Garantör, Çatışmaların Azalması ve Suriye'nin İstikrarının...

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Üç Garantör, Çatışmaların Azalması ve Suriye'nin İstikrarının...

54 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Üç garantör, çatışmaların azalması ve Suriye'nin istikrarının sağlanması için çabalarına devam edecek"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Üç garantör, çatışmaların azalması ve Suriye'nin istikrarının sağlanması için çabalarına devam edecek"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:20 Kaynak: AA

Suriye, Hasan Ruhani, İran, Güncel
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