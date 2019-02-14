İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Üç Garantör, Çatışmaların Azalması ve Suriye'nin İstikrarının...

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Üç garantör, çatışmaların azalması ve Suriye'nin istikrarının sağlanması için çabalarına devam edecek"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Üç garantör, çatışmaların azalması ve Suriye'nin istikrarının sağlanması için çabalarına devam edecek"

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor

Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor

Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı