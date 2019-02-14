İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Üç Garantör, Çatışmaların Azalması ve Suriye'nin İstikrarının...
54 dakika önce
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Üç garantör, çatışmaların azalması ve Suriye'nin istikrarının sağlanması için çabalarına devam edecek"
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Üç garantör, çatışmaların azalması ve Suriye'nin istikrarının sağlanması için çabalarına devam edecek"
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:20 Kaynak: AA
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