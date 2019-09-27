İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Uganda Başbakanı Rugunda ile görüştü - NEW
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bir araya gelmesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Uganda Başbakanı Ruhakana Rugunda ile New York'ta bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:27 Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bir araya gelmesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Uganda Başbakanı Ruhakana Rugunda ile New York'ta bir araya geldi.
Uganda Başbakanı Ruhakana Rugunda ile bir araya gelen Ruhani, önceki günkü BM Genel Kurulu hitabında sunduğu "Hürmüz Barış Girişimi" planı ve ABD'nin bölgedeki varlığıyla ilgili değerlendirme yaptı.
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