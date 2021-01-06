İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili sorumlular adil bir mahkemede yargılanacak" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili sorumlular adil bir mahkemede yargılanacak"

06.01.2021 12:09
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçen yıl başkent Tahran üzerinde yanlışlıkla düşürülen Ukrayna yolcu uçağının vurulmasından sorumlu kişilerin adil bir mahkemede yargılanacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçen yıl başkent Tahran üzerinde yanlışlıkla düşürülen Ukrayna yolcu uçağının vurulmasından sorumlu kişilerin adil bir mahkemede yargılanacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 8 Ocak 2020'de başkent Tahran'da yanlışlıkla ateşlenen hava savunma füzesiyle düşürülen Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağıyla ilgili sorumluların yargılanmasının önemli olduğunu belirtti.

Uçağın hata sonucu hedef alınarak düşürüldüğünü vurgulayan Ruhani, "Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili sorumlular adil bir mahkemede yargılanmalıdır. Bugün bu mahkemenin kurulması için ısrar ediyoruz. İran yargısı sorumlu ya da sorumluları kesinlikle yargılayacaktır. Bu mahkeme süreci bizim için önemlidir." diye konuştu.

Ruhani, olayın tüm boyutlarıyla açığa kavuşturularak kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında ABD ile ilişkiler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Ruhani, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkacak Joe Biden'ın İran karşısında "geçmiş hataları telafi edebilecek" herhangi bir adımını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Biden'ın ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin çekildiği nükleer anlaşmaya dönmesi halinde İran'ın da nükleer anlaşma kapsamında durdurduğu taahhütlerine geri döneceğini belirten Ruhani, "Tüm yükümlülüklerinizi yerine getirirseniz, biz de tüm yükümlülüklerimizi yerine getiririz." dedi.

- Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

İran kurbanların ailelerine tazminat ödemeyi kabul etti

Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen sorumlular ortaya halen çıkarılamadı. İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, dün yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve bu ay içerisinde mahkemeye gönderileceğini duyurmuştu.

Tahran yönetimi, 30 Aralık 2020'de yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar (1,1 milyon Türk lirası) tazminat ödeyeceğini duyurmuştu. Kanada'da olayla ilgili İran devletine dava açan kurbanların yakınları ise sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı, Ukrayna, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili sorumlular adil bir mahkemede yargılanacak' - Son Dakika


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