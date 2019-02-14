Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yabancı Müdahale ve Terör Tehdidinden Kurtulmuş Suriye'nin Önemini...

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yabancı Müdahale ve Terör Tehdidinden Kurtulmuş Suriye'nin Önemini...

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yabancı müdahale ve terör tehdidinden kurtulmuş Suriye'nin önemini görüştük, toprak bütünlüğünü vurguladık"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yabancı müdahale ve terör tehdidinden kurtulmuş Suriye'nin önemini görüştük, toprak bütünlüğünü vurguladık"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:26 Kaynak: AA

Hasan Ruhani, İran, Güncel
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