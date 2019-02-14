İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yabancı Müdahale ve Terör Tehdidinden Kurtulmuş Suriye'nin Önemini...
1 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yabancı müdahale ve terör tehdidinden kurtulmuş Suriye'nin önemini görüştük, toprak bütünlüğünü vurguladık"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:26 Kaynak: AA
Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor
İran Askerlerine İntihar Saldırısı! En Az 30 Ölü, 10 Yaralı
Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor