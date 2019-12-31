İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaptırımların İran'a maliyeti 200 milyar dolar" - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaptırımların İran'a maliyeti 200 milyar dolar"

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin tek taraflı uyguladığı ekonomik yaptırımların İran'a maliyetinin 200 milyar dolar olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin tek taraflı uyguladığı ekonomik yaptırımların İran'a maliyetinin 200 milyar dolar olduğunu söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kereç kentine bağlı Golşehr ilçesinde bir demir yolu projesinin açılış töreninde konuşan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarının etkilerini değerlendirdi.

Yaptırımları, "ekonomik savaş" olarak niteleyen Ruhani, "Yaptırıma maruz kalmasaydık, 2016'dan bugüne kadar ülkeye 200 milyar dolar kaynak aktarılacaktı. Ülkeye dışarıdan yaklaşık 100 milyar dolar kredi girecekti." dedi.

Muhafazakar muhalif kesimlerin, hükümetin ekonomi yönetimine eleştirilerine de tepki gösteren Ruhani, ülkeyi yaptırımlar nedeniyle 200 milyar dolar kayıpla idare ettiklerini savundu.

Ruhani, "Bir grup, 'Yaptırımlar (ekonomiye) ne yaptı? Yaptırımlarla mücadeleyi güçlendirelim' diyor. Bir kişi ne kadar güçlü olursa olsun, su ve yiyecek bulamazsa tehlikeye düşer." diye konuştu.

Halkın ekonomik şartlarının zorlaştığının farkında olduklarını belirten Ruhani, hükümetin sorunları çözebilmek için var gücüyle çalıştığını ifade etti.

Ruhani, İran, Rusya ve Çin'in Umman Denizi ve Hint Okyanusunda düzenlediği ve dün sona eren 4 günlük ortak askeri tatbikata da değinerek, "Tatbikat, basit bir mesele değil. Çünkü yağmacı güçleri çok kızdırdı." değerlendirmesini yaptı.

ABD yönetiminin, 8 Mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından devreye soktuğu ekonomik yaptırımlar, 2018'de 7 Ağustos ve 5 Kasım'da olmak üzere iki aşamayla devreye girmişti.

Washington ilk aşama yaptırımlarla İran'ın dolar, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken, bu ülkenin çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv ve sivil havacılık sektörlerini de hedef aldı. 5 Kasım'da getirilen ikinci aşama yaptırımlarla da Tahran'ın petrol ve enerji ticareti, büyük darbe aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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