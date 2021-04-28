İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye göre Zarif'in ses kaydı Viyana'daki görüşmeleri sabote etmek için sızdırıldı - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye göre Zarif'in ses kaydı Viyana'daki görüşmeleri sabote etmek için sızdırıldı

28.04.2021 12:21
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye göre Zarif'in ses kaydı Viyana'daki görüşmeleri sabote etmek için sızdırıldı, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ses kaydının, Viyana'da nükleer anlaşmanın ele alındığı görüşmelerde başarıya yaklaşıldığı sırada "içeride ihtilaf çıkarmak için" yayımlandığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ses kaydının, Viyana'da nükleer anlaşmanın ele alındığı görüşmelerde başarıya yaklaşıldığı sırada "içeride ihtilaf çıkarmak için" yayımlandığını söyledi.

Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada, Zarif'in Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile askeri yapıyı eleştirdiği ve dış siyasete ilişkin görüşlerini dile getirdiği ses kaydının sızdırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sızdırma olayını "hırsızlık" olarak nitelendiren Ruhani, "Bir kişi, bazı kişiler ya da bir grup, bunu yapmış olabilir. Bunun sorumlusu İstihbarat Bakanlığıdır. Bakanlık bu ses kaydının nasıl çalındığını ortaya çıkarmak için tüm gücünü ortaya koymalıdır. Daha sonra ne olduğuna dair halka rapor sunmalıdır. Bu konuda kimin kusuru varsa acımamalı ve katı bir şekilde mücadele edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Ses kaydını yayımlayan Iran International'ın Suudi Arabistan tarafından finanse edildiğini savunan Ruhani, "Tam olarak Viyana'daki görüşmelerin başarıya yakın olduğu bir esnada içeride ihtilaf çıkarmak için yayımlıyorlar. Doğru ve yalanı birbirine katanlar toplumda ihtilaf çıkarmayı ve grupları karşı karşıya getirmeyi hedefliyor." görüşünü paylaştı.

Hükümetin son yıllarda kazanımları külliyat ve kitaplarla kayıt altına aldığını, bazı bölümleri halkla paylaştığını ve araştırmacıların hizmetine sunduğunu aktaran Ruhani, "Yetkililer yaptıkları işleri ve karşılaştıkları baskıları anlatıyor. Bu sohbetlerin bir bölümü yayımlanmıyor, bir bölümü yayımlanıyor. Yayımlanan içeriklerin bazıları hükümetin ya da cumhurbaşkanının görüşü değildir." diye konuştu.

Ruhani, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin de İsrail'in işi olduğunu, emri eski ABD Başkanı Donald Trump'ın vermesine rağmen arkasında İsrail'in olduğunu ileri sürdü.

İran Cumhurbaşkanı, "Hükümet ile Devrim Muhafızları, ordu ile Besiç güçleri arasında mesafe yoktur. Siyonistler, bölgedeki gericiler ve ABD bilmelidir. Çözülmesi gereken bir mesele varsa bizim için çözüm makamı rehberliktir (Hamaney). Düşman ihtilaf peşinde, ona izin vermeyelim. Devlet televizyonu, Yargı Erki, milletvekilleri ve gazetelerin bu konuda sabırlı ve dikkatli hareket etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International, 25 Nisan'da, İranlı gazeteci Said Leylaz'ın Zarif ile mart ayında yaptığı 7 saatlik sohbetin bir bölümünün ses kaydını yayımlamıştı.

Zarif, söz konusu kayıtta, iç ve dış siyasetle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş, Devrim Muhafızları Ordusunun özellikle de eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin dış politikaya müdahalelerini eleştirmiş ve "Rusya'nın nükleer anlaşmayı engellemeye çalıştığını" dile getirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ses kaydını doğrulamış ancak sohbetin yayımlanmak için değil, arşiv için yapıldığını açıklamıştı.

Ses kaydının ortaya çıkmasının ardından İran'daki muhafazakar gazeteler Zarif'i hedef alan manşetler kullanmış, İran Meclisinden de "istifa" çağrıları yapılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye göre Zarif'in ses kaydı Viyana'daki görüşmeleri sabote etmek için sızdırıldı - Son Dakika


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