İran Cumhurbaşkanı: "Şah, seçime izin verseydi devrime ihtiyaç olmazdı" - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı: "Şah, seçime izin verseydi devrime ihtiyaç olmazdı"

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devrimin en büyük kazanımının seçimler olduğunu belirterek, "Şah rejiminin seçimlerin yapılmasına izin vermesi halinde devrime ihtiyaç duyulmayacağını" söyledi.

İran Cumhurbaşkanı:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devrimin en büyük kazanımının seçimler olduğunu belirterek, "Şah rejiminin seçimlerin yapılmasına izin vermesi halinde devrime ihtiyaç duyulmayacağını" söyledi.

İran devriminin Tahran'ın Azadi Meydanı'nda yapılan 41'inci yıl dönümü kutlamalarında konuşan Ruhani, 21 Şubat'ta yapılacak seçim ve ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ayetullah Humeyni'nin liderliğinde 11 Şubat 1979 yılında gerçekleşen devrimin halkın seçimiyle olduğunu ve devrimin en büyük eserinin seçimler olduğunu dile getiren Ruhani, "Şah rejimi seçimlere izin verseydi devrime ihtiyaç olmazdı. Önceki bozuk rejim, halka devlet şekli ve anayasa ile ilgili tercih şansı verseydi devrim olmazdı. Devrim tamamen seçime dayanıyor." dedi.

ABD'nin İran'daki seçimlere karşı olduğunu ve Şahlık rejiminin peşinde olduğunu savunan Ruhani, "ABD ile kavgamız seçim üzerinedir. ABD, '41 yıl öncesine dönün ve Şahlık rejimini kabul edin' diyor. Biz de buna karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ruhani, devrimin herkesin "malı" olduğunu ve İran'da yaşayan 83 milyonu razı edecek adımlar atılması gerektiğine dikkati çekti.

Reformist ile muhafazakar kanatlar arasındaki rekabete işaret eden Ruhani, "10 milyonun mutlu, diğer 10 milyonun da rahatsız olacağı politikalardan kaçınılması gerektiğini" söyledi.

Halka 21 Şubat'taki seçime katılım çağrısı yapan Ruhani, eleştirilerin olabileceğini ve birçok alanda da reforma ihtiyaç duyulduğunu ancak tepkisel davranılıp sandıklara küsülmemesi gerektiğini vurguladı.

Ruhani, ABD yaptırımlarının, "onda birinin" başka bir ülkeye uygulanması halinde "teslim olacağını" ve komşu ülkelerden herhangi birinin 1 ay petrol ihraç edememesi durumunda memurların maaşını ödeyemeyeceğini ileri sürerek, "ABD'nin adımları İran, ABD, bölge ve dünyanın zararınadır. ABD, Suriye ve Filistin topraklarını uluslararası kararlara aykırı bir şekilde İsrail'e hediye ediyor." diye konuştu.

Ruhani devrimden önce 110 milyon metreküp olan doğal gaz üretimini 1 milyar metreküpe, tarım sektöründe 26 milyon ton olan üretimi, 126 milyon tona ve (kendi hükümetinden önce) 52 milyon litre olan benzin üretimini de 110 milyon litreye çıkardıklarını aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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