Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı: "Savaş peşinde olanlar kaybedecek"
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İran Cumhurbaşkanı: "Savaş peşinde olanlar kaybedecek"

2 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'ye seslenerek, "Savaş peşinde olmanın kimseye bir faydası olmayacaktır.

İran Cumhurbaşkanı:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'ye seslenerek, "Savaş peşinde olmanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Savaş peşinde olanların gitmeleri ve baskı siyasetinin terk edilmesi gerekir" dedi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'yi kast ederek savaş peşinde olanların kaybedeceğini, baskı siyasetinin terk edilmesi gerektiğini söyledi.


Ruhani, nükleer anlaşma taahhütlerinin askıya alınmasında atılan üçüncü adımın, bir önceki kararlarla kıyaslanamayacağını söyleyerek, "Gerekirse bu konuda yeni adımlar atacağız" dedi. İran'ın nükleer çalışmalarının barışçıl olduğunu savunan Ruhani, nükleer anlaşmada izledikleri siyasetin taahhüde karşılık taahhüt olduğunu belirterek, "Eğer onlar taahhütlerini uygularlarsa biz de uygularız" dedi. İran'ın nükleer anlaşma taahhütlerini askıya almada attığı üçüncü adımın önemine işaret eden Ruhani, üçüncü adımın bir önceki kararlarla kıyaslanamayacak kadar önemli olduğunu belirterek, "Eğer gerekirse ilerleyen zamanlarda yeni adımlar da atarız" şeklinde konuştu.


İran'ın hiçbir zaman savaş arayışında olmadığını ve barıştan yana olduğunu belirten Ruhani,, "Taahhütlerini ayakları altına alan onlar oldu" dedi. - TAHRAN

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:46 Kaynak: İHA
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