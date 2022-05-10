İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin petrol ihracatının ağustostan bu yana ikiye katlandığını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD'nin yaptırımlarına rağmen ülkesinin petrol ihracatının yeni hükümetin göreve geldiği Ağustos 2021'den bu yana ikiye katlandığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Reisi, ABD yaptırımlarına rağmen önceki yıllara nazaran ülkesinin döviz rezervleri ile dış ticaret ve petrol ihracatına ilişkin endişelerin giderildiğini belirtti.

Reisi, petrol ihracatının arttığını ifade ederek, "Bugün ülkedeki petrol satış miktarı hükümetin başlangıcından bu yana ikiye katlandı ve artık bu konuda herhangi bir endişemiz kalmadı." dedi.

Ülkesinin dış ticaret rakamlarının da kendi hükümetinin kurulmasından sonra önceki yıllara göre arttığını kaydeden Reisi, "Bu konuda da durum eskisinden tamamen farklı. Özellikle komşu ülkelerle olan dış ticaret hacmi arttı ve ülkenin toplam dış ticaret hacmi 100 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

İran'ın petrol ihracatı ABD'nin tek taraflı yaptırımlarıyla ciddi oranda azalmıştı

Eski Başkan Donald Trump döneminde Washington 2018'de nükleer anlaşmadan ayrılarak Tahran'a tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Yaptırımların ardından ekonomisi petrole dayalı İran'ın petrol ihracatı ciddi oranda azalmıştı.

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan İran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

Bu süreçte satmakta zorlandığı için petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indiren İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da günlük ortalama 500 bin varilin altına düşmüştü.

ABD'de Joe Biden yönetiminin göreve gelmesiyle Washington ve Tahran, Avrupa Birliğinin (AB) aracılığında nükleer anlaşmaya tekrar dönüş için dolaylı görüşmelere başlamıştı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada, "Hükümetimiz döneminde petrol ihracatı yüzde 40 arttı. Buradan elde edilen para da ülkeye dönüyor." demişti.

İran Petrol Bakanı Cevad Uci de şubat ayında yaptığı bir açıklamada, ülkesinin ham petrol ihracatının günlük 1,2 milyon varile yükseldiğini duyurmuştu.

Uci, 1 Nisan'da yaptığı bir konuşmada da petrol üretiminin yaptırımlardan önceki rakama ulaşarak, günlük 3,8 milyon varile çıktığını söylemişti.