İran Cumhurbaşkanı ve Filistin Devlet Başkanı'nın Irak'ı Ziyaret Edecek

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Erdoğan, Kürdistan Açıklaması Yapan HDP'li Vekillere Böyle Seslendi: Defolun Oraya Gidin!

TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var?