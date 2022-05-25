İran Cumhurbaşkanı: "Yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için bir merkez oluşturduk" - Son Dakika
Üye Girişi

İran Cumhurbaşkanı: "Yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için bir merkez oluşturduk"

25.05.2022 13:18
İran Cumhurbaşkanı: "Yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için bir merkez oluşturduk"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin kalkınması için ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını beklemeyeceklerini bunun yerine yaptırımları etkisiz hale getirmeye odaklandıklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin kalkınması için ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını beklemeyeceklerini bunun yerine yaptırımları etkisiz hale getirmeye odaklandıklarını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Kum kentinde din adamlarının iştirakiyle düzenlenen bir etkinliğe video konferans yöntemiyle katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Viyana'daki nükleer müzakerelerden ve ABD'nin yaptırımlarına karşı ülkesinin seçeneklerinden söz eden Reisi, "Müzakereleri sürdürüyoruz ancak başkalarının bizim adımıza karar vermesini bekleyerek ülkenin ilerlemesini durdurmayacağız." dedi.

Reisi, hükümetin bu konuda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ilan ettiği "yaptırımların etkisiz hale getirilmesi" stratejisini izlediğini belirterek, "Yaptırımların kaldırılmasından daha önemli olan yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için bir merkez oluşturduk. Şu anda bu merkez oldukça etkin bir şekilde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İran lideri Hamaney, Kasım 2020'de yaptığı bir konuşmada, hükümet yetkililerine yaptırımların kaldırılması yerine yaptırımları etkisiz hale getirmeye odaklanmaları gerektiğini söylemişti.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Nisan 2021'de başlayan Viyana'daki müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilse de İran'ın Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına ilişkin talebi başta olmak üzere çözüme kavuşamayan bazı meseleler nedeniyle görüşmeler çıkmaza girmişti.

YORUMLAR
500
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Umman'a gitti İran Cumhurbaşkanı Reisi, Umman'a gitti İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Albay Hüdayi'nin intikamını alacağız' İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Albay Hüdayi'nin intikamını alacağız'
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, İbrahim Reisi, cumhurbaşkanı, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı: 'Yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için bir merkez oluşturduk' - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:58 Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:39:04. #1.12#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı: "Yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için bir merkez oluşturduk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement