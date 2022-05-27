İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Abadan'da çöken binanın enkazında incelemede bulundu - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Abadan'da çöken binanın enkazında incelemede bulundu

27.05.2022 16:49
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Abadan'da çöken binanın enkazında incelemede bulundu

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentine giderek 10 katlı iş merkezinin yıkıldığı alanda arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentine giderek 10 katlı iş merkezinin yıkıldığı alanda arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhbir, ilk andan itibaren İran Lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin talimatıyla ekiplerin bölgeye sevk edildiğini, yerel ve ulusal yetkililerin olay yerinde olduğunu söyledi.

Binanın yapımında bazı usulsüzlüklerin söz konusu olduğunu dile getiren Muhbir, denetim ve yapı ruhsatlarının verilmesinde ihmali veya hatası olanlarla tüm sorumlulardan hesap sorulacağını ifade etti.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Muhbir, mağdurların yanında olduklarını ve olayın tüm yönleriyle ele alınması için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını vurguladı.

Ölü sayısı 24'e yükseldi

Muhbir, ayrıca ekiplerin şu ana kadar 24 kişinin cansız bedenine ulaştığını ve hala enkaz altında kalanların olması ihtimalini dikkate alarak çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Abadan'da yapımı süren 10 katlı Metropol İş Merkezi 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Abadan Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur ile önceki iki belediye başkanı dahil 11 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Son olarak Abadan Valisi İhsan Abbaspur bu sabah yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin dün 19 olarak duyurduğu ölü sayısının 22'ye çıktığını, yaralı sayısının da 37 olduğunu aktarmıştı.

Huzistan Kızılay Teşkilatı Başkanı Vahid Şabani de yoğun şekilde devam eden arama-kurtarma çalışmalarıyla şu ana kadar 48 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirtmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Abadan'da çöken binanın enkazında incelemede bulundu - Son Dakika


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