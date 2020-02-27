İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume Ebtekar'a korona virüsü teşhisi konulduğu açıklandı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume Ebtekar'a korona virüsü teşhisi konulduğu açıklandı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:00 Kaynak: İHA
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