Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı

6 saat önce

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı. Daha önce de İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Harirçi ve Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ve Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur da koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 40'dan fazla ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) İran'da can almaya devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Yardımcısı Masume İbtikar'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.

"EKİPTEKİ HERKES GEREKLİ TESTLERİ YAPTIRDI"

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın Danışmanı Feriba İbtihac, İran Cumhurbaşkanlığı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar'ın dün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbtikar'ın hastalığını evinde geçirdiğini belirten İbtihac, "Virüs bulaşma ihtimali nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ekibindeki herkes gerekli testleri yaptırdı ancak sonuçlar cumartesi günü çıkacak" dedi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini duyurmuştu. Ülkede virüs hızla yayılırken, İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki ile Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Müçteba Zünnur da koronavirüse yakalanmıştı.

KUM KENTİNDE 49 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Öte yandan, Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Ebraze, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 49 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Ebraze, "Kum'da koronavirüs şüphesiyle 432 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Dün saat 16.00'ya kadar 49 kişi taburcu edildi." dedi.

Ebraze, kentte koronavirüs tedavisinin Kamkar, Furkani, ve İmam Rıza hastanelerinde yapıldığını belirtti.

RUHANİ: KARANTİNA YÖNTEMİNİ KULLANMAYACAĞIZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, ülkedeki koronavirüs vakalarının korkulan boyutlarda olmadığını söyledi. Ruhani, "Koronavirüse karşı karantina uygulamasına gitmeyeceğiz. Bu yöntemi kullanmayacağız." ifadelerini kullandı.

İRAN İLE SINIR KAPISI KAPATILDI, UÇUŞLAR DURDURULDU

Türkiye, İran'dan gelen koronavirüs haberlerinin ardından sınırı kapatmıştı. THY'nin de aralarında bulunduğu uçaklar uçuşları durdururken, Sivil Havacılık İran'a uçuşu yasakladı. İran'daki Türkler ise muayene edilerek ülkeye alınıyor. Gelenler 14 günlük karantina sürecini tamamlamadan serbest bırakılmıyor.

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komiyonu Başkanı da koronavirüse yakalandı

Son dakika: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın canlı yayında terlediği anlar ortaya çıktı

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalandı

Son Dakika: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

İran'da vatandaşlara koronavirüse karşı "Evinizden çıkmayın" uyarısı yapıldı

Ruhani'den koronavirüse karşı karaborsa uyarısı: Halkın parasına göz dikilmemeli

fuat oktay, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tahran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak
İranlı tır şoförü, Erzincan'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı İran'ın 23 eyaletinde koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 23:15:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]