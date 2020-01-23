İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari: "Türkiye yanımızda olursa ABD ambargolarına karşı dik... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari: 'Türkiye yanımızda olursa ABD ambargolarına karşı dik... - Son Dakika Ekonomi

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari: "Türkiye yanımızda olursa ABD ambargolarına karşı dik...

6 saat önce

Türkiye-İran arasındaki ilişkiyi 'kadim' olarak tanımlayan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari, "Türkiye sayesinde bölgede ayaklarımızın üzerinde durup, ABD ambargolarını reddedebiliriz. Bu işbirlikleri için her türlü altyapıyı sağlamaya hazırız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari:

Türkiye- İran arasındaki ilişkiyi 'kadim' olarak tanımlayan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari, "Türkiye sayesinde bölgede ayaklarımızın üzerinde durup, ABD ambargolarını reddedebiliriz. Bu işbirlikleri için her türlü altyapıyı sağlamaya hazırız" dedi.


İran'ın Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Sattari, Türkiye ile İran arasındaki ticareti ve teknoloji odaklı ekonomik işbirliğini artırmayı amaçlayan 3 günlük ziyareti kapsamında İran Başkonsolosluğunda düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.


"İlişkilerimiz kadimdir"


Türkiye ile İran ilişkilerini değerlendiren Sattari, "Sizlerin karşısında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizim ilişkilerimiz kadimdir. Türkiye ile ilişkilerimiz yüzyıllardır iyi niyetli olarak devam etmekte, 60 yıla yakın zamandır iki ülke arasında vize muafiyeti var" dedi.


İran ekonomisi hakkında bilgi veren Sattari, İran'ın petrol ve doğalgazın yanında ürettiği yerli teknoloji ile bölgede önde gelen ülke olduğunu belirtti.


"ABD ambargosu nedeniyle teknoloji üretmeyi öğrendik"


Son 5 yıldır İran ekonomisinin insan gücü olarak zenginleştiğini anlatan Sattari, "4 milyon öğrenci 14 milyon yüksek öğrenim görmüş vatandaşımız var. 6 yıl önce Ruhani döneminde ekonomide insan gücünü ortaya çıkardık. 40 yılı aşkın ABD ambargosuyla karşı karşıyayız. Bu ambargo nedeniyle insan gücümüzü yerel teknoloji ile birlikte geliştirdik. Böylece kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı ve yerli teknolojiyi geliştirmeyi öğrendik" ifadelerini kullandı.


"Türkiye ile ucuz şekilde biyoteknoloji alanında ortaklık yapabiliriz"


Teknoloji alanında Türk ortaklarla çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Sattari, "Biyoteknoloji ve İT buna benzer teknolojilerde bölgede önde geliyoruz. İran'daki teknoloji firmalarının gelişmesiyle büyük firmalara sahip olduk. Bu teknolojilerin hepsi yerli. Çok ucuz bir şekilde bu teknolojiyi Türk işadamlarına verebiliriz. Örnek olarak kullandığımız ilaçların yüzde 98'ini İran'da üretiyoruz. Biyoteknoloji bakımında büyük firmalara sahibiz. Bu firmalarımız Türkiye'de yatırıma başladı. Bu firmalarda Türkiye'de 6 bin kişilik istihdam sağlıyor" dedi.


"Ekonomi alanındaki yeni neslimiz Türk firmaları için güvenilir ortak olabilirler"


İran'ın Türkiye'yi dünyaya açılan kapı olarak gördüğünü vurgulayan Sattari, "İran'da ekonomide yeni bir nesil doğuyor. Bu nesil hem genç hem atak hem de bilimde önde. İran'ın ekonomisi geçmişteki gibi petrol ve doğalgaza bağımlı değil. Ekonomi alanındaki yeni neslimiz Türk firmaları için güvenilir ortak olabilirler. Biz devletler olarak iş adamlarımıza köprü olmalıyız. Altyapıyı sağlamalıyız. Bu yoldaki sorunları varsa halletmek için buradayım" diye konuştu.


"Türkiye yanımızda olursa ABD ambargolarına karşı dik durabiliriz"


"Bizi ambargoya mahkum eden ülkeler bizim dostluğumuzu elimizden alamazlar" diyen Sattari, "Türkiye sayesinde bölgede ayaklarımızın üzerinde durup, ABD ambargolarını reddedebiliriz. Bu işbirlikleri için her türlü altyapıyı sağlamaya hazırız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, fuat oktay, Türkiye, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:22 Kaynak: İHA
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