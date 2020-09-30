"İşgalin son bulması bölgede istikrarı sağlayacaktır" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmut Vaizi, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını belirterek, "İşgalin son bulması bölgede istikrarı sağlayacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmut Vaizi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vaizi, İran Dış politikasında Azerbaycan'ın önemli ve stratejik bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Biz iki ülke arasındaki ilişkileri arttırmak ve geliştirmek istiyoruz" dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginliğe değinen Vaizi, "İki ülke arasındaki gerginliği yakından takip ediyoruz. Diyalog ve müzakere ile gerginliğin son bulması ve sorunların çözülmesi için her türlü yardıma hazırız" ifadesini kullandı. Vaizi, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını belirterek, "İşgalin son bulması bölgede istikrarı sağlayacaktır" dedi.

İran'ın Ermenistan'a askeri yardımda bulunduğuna ilişkin iddiaları yalanlayan Vaizi, "Bu iddialar tamamen temelsiz ve yalandır. Bu temelsiz iddialar Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerine zarar vermek için kullanılmakta. Tahran ve Bakü ilişkileri bu yalanlar etkisi altında kalmayacaktır" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ise İran ile güçlü ilişkilere sahip olduklarını belirterek, "Bu iyi ilişkilerin bozulmasına izin vermemeliyiz" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)