İran'da 1 milyon 700 bin işletme Instagram üzerinden satış yapıyor - Son Dakika
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İran'da 1 milyon 700 bin işletme Instagram üzerinden satış yapıyor

23.02.2022 17:32
İran'da 1 milyon 700 bin işletme Instagram üzerinden satış yapıyor

İran'da 1 milyon 700 bin işletmenin sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden satış yaptığı bildirildi.

İran'da 1 milyon 700 bin işletmenin sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden satış yaptığı bildirildi.

İran medyasına göre, ülkede 48 milyon kişi Instagram kullanıyor ve 1 milyon 700 bin işletme de söz konusu sosyal medya platformundan ticaret yapıyor.

Bu platform üzerinden yapılan ticarette ilk sırada giyim yer alırken, bunu kozmetik, danışmanlık ve hizmet alımındaki işler ile beyaz eşya ve gıda ürünleri takip ediyor.

Reisi'den "hızlı internet hizmeti" açıklaması

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugünkü kabine toplantısında yaptığı açıklamada, son günlerde ülkede internet hızının düşmesiyle ilgili tartışmalara değinerek "halka hızlı internet hizmeti verilmesi gerektiğini" söyledi.

Reisi, "Ulaştırma Bakanlığı, kişilerin güvenli, kaliteli ve yüksek hızda internetten yararlanabilmeleri için gerekli altyapıyı sağlamakla yükümlüdür." dedi.

İran'da internet faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik tedbirlerin uygulanmasını öngören kanun teklifi için dün Meclis Ortak Komisyonunda yapılan oylama, bugün bazı milletvekillerinin itirazı üzerine "Meclis Tüzüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı.

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İran'da interneti kısıtlayacak kanun teklifiyle ilgili oylama geçersiz sayıldı İran'da interneti kısıtlayacak kanun teklifiyle ilgili oylama geçersiz sayıldı İran'da interneti kısıtlayacak kanun teklifi tartışmalara rağmen onaylandı İran'da interneti kısıtlayacak kanun teklifi tartışmalara rağmen onaylandı

Instagram, Medya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da 1 milyon 700 bin işletme Instagram üzerinden satış yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da 1 milyon 700 bin işletme Instagram üzerinden satış yapıyor - Son Dakika
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