İran'da 1 Polis Silahlı Saldırı Sonucu Öldü
34 dakika önce
İran'ın batısındaki Loristan eyaletinin merkezi Hürremabad kentinde, güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.
İran
'ın batısındaki Loristan eyaletinin merkezi Hürremabad kentinde, güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.
İran devlet medyasındaki haberlere göre bu sabah Hürremabad kent merkezindeki benzin istasyonunda bulunan güvenlik güçlerine ateş açıldı. Saldırıda 1 polis memuru hayatını kaybederken 1 polis yaralandı.
Saldırganların olay esnasında benzin istasyonunda park halindeki akaryakıt tankerini de hedef aldıkları ve tankerin alev alması nedeniyle meydana gelen şiddetli patlamada çevredeki evlerin camlarının kırıldığı belirtildi.
Hürremabad Emniyet Müdürü Esed Abdullahi, yaptığı açıklamada saldırının değerlendirilmesi için kentin güvenlik birimleriyle görüşeceklerini ve toplantının ardından olayla ilgili ayrıntılı bilginin paylaşılacağını aktardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:54 Kaynak: AA
Bıçak Zoruyla Marketi Soydu, 5 Dakika Sonra Yakalandı
Karl Marx'ın Mezarına Çekiçli Saldırı
Sokak Ortasında Eşini Defalarca Bıçaklayıp Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran İfade: Beni Başka Erkeklerle Aldattı
Yunanistan ve İtalya'ya Tepki Gösteren İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması