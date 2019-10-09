Son Dakika Haberleri: İran'da 1 trilyon metreküplük gaz rezervi bulundu
Son Dakika Ekonomi İran'da 1 trilyon metreküplük gaz rezervi bulundu

İran'da 1 trilyon metreküplük gaz rezervi bulundu

1 saat önce

İran'ın güneyinde yürütülen petrol ve gaz keşif çalışmalarında yaklaşık 1 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi bulundu.

İran'da 1 trilyon metreküplük gaz rezervi bulundu, System.String[]

İran'ın güneyinde yürütülen petrol ve gaz keşif çalışmalarında yaklaşık 1 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi bulundu.

İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:41 
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