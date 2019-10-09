İran'da 1 trilyon metreküplük gaz rezervi bulundu
1 saat önce
İran'ın güneyinde yürütülen petrol ve gaz keşif çalışmalarında yaklaşık 1 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi bulundu.
İran'ın güneyinde yürütülen petrol ve gaz keşif çalışmalarında yaklaşık 1 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:41
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