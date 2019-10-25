İran'da 10 bin köyde su sıkıntısı yaşanıyor

İran'da yaklaşık 10 bin köyde su sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

Tasnim Haber Ajansının ülkedeki su sorununa ilişkin hazırladığı haberde, çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu Sistan-Belucistan eyaletine bağlı 3 bin köyde en az 700 bin kişinin sağlıklı içme suyuna ulaşmakta sıkıntı yaşadığı ifade edildi.

Söz konusu köylere tankerlerle su dağıtılmaya çalışılırken, kötü yol şartları nedeniyle tanker şoförlerinin bazı bölgelere gitmekten kaçındıkları öne sürüldü.

İran Enerji Bakanlığına dayandırılan haberde, ülke genelinde su sorunu yaşanan köy sayısının yaklaşık 10 bin olduğu kaydedildi.

İran'da 31 eyalete bağlı 37 bin köy bulunuyor.