İran'da 10 katlı binanın çökmesi nedeniyle yine protesto düzenlendi

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde bir hafta önce çöken 10 katlı bina nedeniyle yine yüzlerce kişi kent sokaklarında gösteri düzenledi.
Sosyal medya görüntülerine göre, Abadan kentinde yüzlerce kişi, çöken 10 katlı bina nedeniyle yetkililere tepki gösterdi.
Binanın yıkılmasından sorumlu olan yetkililerin istifasını talep eden göstericiler, rejim aleyhine sloganlar attı.
Görüntülerde, göstericilerden bazılarının kabile bayraklarıyla sokaklara çıktığı, emniyet güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandıkları ve göstericilerin üzerine ateş açtıkları görülüyor.
Yaklaşık bir haftadır süren gösterilerde kaç kişinin yaralandığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz günlerdeki olaylarda emniyet güçlerinin eylemcileri saçma mermileriyle yaraladıkları belirtilmişti.
Ne olmuştu?
Abadan'da yapımı süren 10 katlı Metropol İş Merkezi 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Abadan Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur ile önceki iki belediye başkanı dahil 13 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.
Huzistan Kızılay Teşkilatı Başkanı Vahid Şabani, yoğun şekilde devam eden arama-kurtarma çalışmalarında 48 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığını belirtmişti.
Huzistan Valisi Sadık Haliliyan, dünkü açıklamasında, ölü sayısının 28'den 29'a yükseldiğini bildirmişti.
Enkazda arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.
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