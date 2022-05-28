İran'da 10 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 28'e yükseldi - Son Dakika
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İran'da 10 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

28.05.2022 09:39
İran'da 10 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 23 Mayıs'ta 10 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 23 Mayıs'ta 10 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, konuya dair açıklama yaptı.

Bakan Vahidi, iş merkezinin yapımı devam ederken çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 28'e yükseldiğini belirtti.

Vahidi, enkazdan çıkarılan naaşların kimlik tespiti için Abadan Tıbbi Bilimler Üniversitesine kaldırıldığını söyledi.

Huzistan Kızılay Teşkilatı Başkanı Vahid Şabani de daha önce yaptığı açıklamada, yoğun şekilde devam eden arama-kurtarma çalışmalarıyla şu ana kadar 48 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığını belirtmişti.

Abadan'da yapımı süren 10 katlı Metropol İş Merkezi 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Abadan Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur ile önceki iki belediye başkanı dahil 11 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Son olarak İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir dün yaptığı açıklamada ölü sayısının 24'e çıktığını, yaralı sayısının da 37 olduğunu aktarmıştı.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Ahmed Vahidi, Mayıs, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da 10 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 28'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da 10 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 28'e yükseldi - Son Dakika
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