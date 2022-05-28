İran'da 10 katlı iş merkezinin çökmesiyle başlayan gösteriler şiddete dönüştü

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde en az 28 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 10 katlı iş merkezinin çökmesiyle başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, olayda hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma için dün gece Huzistan eyaletinin birçok noktası ile İsfahan, Yezd ve Şahinşehr kentlerinde gösteri düzenlendi.

Abadan'da düzenlenen gösterilerde çöken binanın yanında toplanan protestocular enkaz alanına girmek isteyince polis müdahale etti.

Göz yaşartıcı gazlarla göstericilere müdahale eden güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise göstericilerin, hükümet, ülke yönetimi ve binanın müteahhidine karşı sloganlar attığı ve güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşandığı görüldü.

Huzistan'ın Abadan, Bender Abbas ve Behbehan ile İsfahan eyaletinin Şahinşehr kentleri 26 Mayıs Perşembe gecesi de gösterilere sahne olmuştu.

Öte yandan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Abadan Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur ile önceki iki belediye başkanı dahil gözaltına alınan kişilerin sayısı da 13'e yükseldi.

Abadan kentinde yapımı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü. Olayda şu ana kadar 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.