İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı - Son Dakika

İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı

6 saat önce

İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.

İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı, System.String[]

İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:18 Kaynak: AA
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