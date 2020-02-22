İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı - Son Dakika

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İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı
6 saat önce
İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:18 Kaynak: AA
İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı
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