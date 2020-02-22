İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve ölü sayısı 5'e çıktı - Son Dakika
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İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve ölü sayısı 5'e çıktı

6 saat önce

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 10 Kovid-19 vakasının daha tespit edildiğini ve ölü sayısının 5'e çıktığını belirtti.

İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve ölü sayısı 5'e çıktı, System.String[]

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 10 Kovid-19 vakasının daha tespit edildiğini ve ölü sayısının 5'e çıktığını belirtti.

İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 28'e ve ölü sayısının da 5'e yükseldiğini ifade etti.

Cihanpur, yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 kişiden 8'inin Kum, 2'sinin de başkent Tahran'da olduğunu aktardı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 345'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 361 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 77 bini geçti.

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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