İran'da 10 şehir için hava kirliliği uyarısı - Son Dakika

İran'da başkent Tahran'ın da aralarında yer aldığı 10 şehir için hava kirliliği uyarısı yapıldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, 14 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek hava kirliliği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, hava kirliliğinin tüm gruplar için tehlikeli boyuta ulaşabileceği belirtilirken, özellikle yaşlılar, çocuklar ve akciğer hastalığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması istendi.

Aynı kapsamda, şehirlerdeki sanayi merkezlerinin de kullandıkları yakıtlara dikkat etmesi talep edildi.

Meteoroloji Kurumunun hava kirliliği uyarısı yaptığı şehirler, Tahran, Kereç, Kum, Ahvaz, Kazvin, Tebriz, Urumiye, İsfahan, Erak, Meşhed olarak sıralandı.