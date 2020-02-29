İran'da 100 milletvekiline korona virüsü testi yapıldı. - Son Dakika

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İran'da 100 milletvekiline korona virüsü testi yapıldı.
6 saat önce
İran'da 100 milletvekiline korona virüsü testi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
İran'da 100 milletvekiline korona virüsü testi yapıldı. İran Meclisi Sözcüsü İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin korona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. - TAHRAN
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