İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi - Son Dakika
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İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

6 saat önce

İran'ın Simnan kentinde 103 yaşındaki bir kadın, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen en yaşlı ikinci insan olarak kayıtlara geçti.

İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi, System.String[]

İran'ın Simnan kentinde 103 yaşındaki bir kadın, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen en yaşlı ikinci insan olarak kayıtlara geçti.

Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadının tedavisi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini duyurdu.

Hastanın kimliğini açıklamayan Danayi, "Koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir haftadır Simnan Kevser Hastanesi'nde tedavi gören 103 yaşındaki bir kadın hasta tamamen iyileşerek taburcu edildi." dedi.

Çin'de koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadın hastanın da 6 günlük tedavisinin ardından geçen hafta koronavirüsü yenerek taburcu edildiği açıklanmıştı. Çin'in Vuhan kentinde 100 yaşındaki bir hasta ile İran'ın Bem şehrinde 91 yaşındaki bir hasta da virüsü yenerek iyileşmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:48 Kaynak: AA

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