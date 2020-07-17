İran'da 105 yaşındaki kadın korona virüsü yendi - Son Dakika

İran'da 105 yaşındaki kadın korona virüsü yendi

İran'da korona virüs tedavisi gören 105 yaşındaki kadın korona virüsü yendi.

İran'da korona virüs tedavisi gören 105 yaşındaki kadın korona virüsü yendi.

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İran'ın İsfahan şehrinde bulunan Şehit Recai Daran Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören 105 yaşındaki kadın virüsü yenerek taburcu oldu. Şehit Recai Daran Hastanesi Başkanı Mehdi Ebnelnesir, yaptığı açıklamada, "Feridunşehr ilçesine bağlı Tahlegi köyünde yaşayan 105 yaşındaki hasta durumu ağır bir şekilde hastaneye geldi. Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bir süredir hastanede tedavi görüyordu ve artık tamamen iyileşip taburcu oldu. Hastane personellerinin çabalarıyla hasta tamamen sağlığına kavuştu" dedi.

Hastanın iştahsızlık, baş ağrısı ve öksürük şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu söyleyen Ebnelnesir, "Hastanın bu yaşta sağlıklı bir vücuda sahip olması tamamen yaşadığı bölgedeki temiz ve oksijen bakımından zengin havanın etkisi ile virüse karşı savaşabildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran'da toplam korona virüs vaka sayısı 269 bin 440'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 bin 791'e ulaştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran'da 105 yaşındaki kadın korona virüsü yendi - Son Dakika
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