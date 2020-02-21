İran'da 11. Dönem Meclis Seçimleri için halk maskelerle sandık başında - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da 11. Dönem Meclis Seçimleri için halk maskelerle sandık başında - Son Dakika

İran'da 11. Dönem Meclis Seçimleri için halk maskelerle sandık başında

7 saat önce

İran'da 11. Dönem Meclis Seçimleri için oy verme süreci ülke genelinde 55 bin noktada TSİ 07.30'da başladı.

İran'da 11. Dönem Meclis Seçimleri için oy verme süreci ülke genelinde 55 bin noktada TSİ 07.30'da başladı.

Ülkede 290 sandalyenin bulunduğu meclisteki milletvekillerini seçmek için 57 milyon 918 bin seçmen 208 seçim bölgesinde kurulan 55 bin sandıkta oy kullanıyor.

Oy verme süreci TSİ 17.30'a kadar devam edecek. İran Seçim Merkezi gerekli görülmesi halinde bu süreyi 24.00'e kadar uzatabilecek.

Seçimlere katılmak için başvuruda bulunan 16 bin 33 kişiden 7 bin 148'inin adaylığı onaylandı. Buna göre, 290 sandalyelik meclisteki her bir sandalye için 24 aday yarışıyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ikametgahında kurulacak sandıkta oy kullanması öngörülürken Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Meclis Başkanı Ali Laricani'nin oy kullanacakları sandıklar açıklanmadı.

Başkent Tahran 35 milletvekiliyle meclise en fazla vekil gönderecek eyalet olurken, Elburz, İlam, Kum ve Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletlerinden ise 3'er milletvekili seçilecek.

İran'da 11. Dönem Meclis Seçimleri için halk maskelerle sandık başında

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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