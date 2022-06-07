İran'da 12 kişi uyuşturucu ve cinayet suçlarından idam edildi - Son Dakika
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İran'da 12 kişi uyuşturucu ve cinayet suçlarından idam edildi

07.06.2022 10:49
İran'da 12 kişi uyuşturucu ve cinayet suçlarından idam edildi

İran'da cinayet ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanarak idama mahkum edilen 12 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran'da cinayet ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanarak idama mahkum edilen 12 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), cinayet ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan ölüm cezasına mahkum edilen 12 kişinin cezasının Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentindeki cezaevinde infaz edildiğini duyurdu.

Haberde, kasten cinayetle ölüm cezasına çarptırılan bir kadının da idam edilenler arasında olduğu aktarıldı.

Uluslararası Af Örgütü'nün 24 Mayıs'ta yayımladığı rapora göre, Çin'in ardından dünyada en çok idam cezası uygulanan ülkelerden İran'da 2021 yılında 314 kişi idam edildi.

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Kaynak: AA

Mahkum, İran, Güncel, Son Dakika

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