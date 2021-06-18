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İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi gece 02.00'ye kadar uzatıldı - Son Dakika

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi gece 02.00'ye kadar uzatıldı

18.06.2021 22:30
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi gece 02.00'ye kadar uzatıldı, System.String[]

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde yerel saatle 07.00'de başlayan ve 24.00'te sona ermesi planlanan oy verme işleminin gece 02.00'ye kadar uzatılması kararı alındı.

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde yerel saatle 07.00'de başlayan ve 24.00'te sona ermesi planlanan oy verme işleminin gece 02.00'ye kadar uzatılması kararı alındı.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi ülke genelinde oy verme işleminin 2 saat daha uzatıldığını açıkladı. Böylece seçimlerde toplamda 19 saat oy verme işlemi devam etmiş olacak.

İran'da muhafazakar adaylar eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve reformist eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti 8. Cumhurbaşkanlığı için yarışıyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 29 milyon 980 bin 38'i erkek, 29 milyon 330 bin 269'u kadın olmak üzere 59 milyon 310 bin 307 kişi oy kullanma hakkına sahip. İlk defa oy kullanacakların sayısı ise 1 milyon 392 bin 148 ve 59 milyondan fazla.

İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve diğer devlet yetkilileri ile adaylar başkent Tahran ve diğer şehirlerde kurulan sandıklarda oylarını kullandı.

Seçimlere ilgi düşük düzeyde

Ülkede adayların çoğunluğunun veto edilmesi nedeniyle reformist seçmenin bir bölümü boykot kararı aldığı için seçimlere ilginin az olduğu görüldü. Cumhurbaşkanlığının yanı sıra il, ilçe ve beldelerde yönetim konseyi seçimleri ile İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için de oy kullanıldığı için bazı seçim merkezlerinin önünde yoğunluk oluştu.

Seçim sonuçlarının yarın öğle saatlerine kadar netleşmesi ve 8. Cumhurbaşkanının ilan edilmesi bekleniyor.

İran'da Cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle görev yapıyor ve bir kimse en fazla 2 defa üst üste bu makama seçilebiliyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu nedenle aday olamadı.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve kazanan ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı olacak.

Reformistlerin vetosu nedeniyle muhafazakar aday İbrahim Reisi'nin seçimleri ilk turda kazanmasına ve 8. Cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak halkın seçim sonrası için umutlu bir beklenti içinde olmadığı görülüyor.

Hollanda merkezli İranlılar Anket Grubu (GAMAAN) tarafından yapılan ankete katılan 19 yaş üstü 80 bin kişinin yaklaşık yüzde 75'i sandığa gitmeyeceklerini belirtirken, yüzde 18'i oy kullanacağını, yüzde 6'sı ise kararsız olduğunu ifade etti.

İranlı Öğrenciler Kamuoyu Yoklama Merkezi Anket Ajansının (ISPA) yaptığı kamuoyu yoklamasında ise sandığa gideceğini belirtenlerin oranı yüzde 38'de kaldı. Bunun 1979'dan bu yana seçimlere katılım noktasındaki en düşük seviye olduğu belirtiliyor.

Ruhani'nin kazandığı 2017'deki 12. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde katılım yüzde 73, geçen yıl yapılan 11. Dönem Meclis Seçimlerine ise yüzde 42,57 olarak gerçekleşmişti.

cumhurbaşkanı, İbrahim Reisi, Muhafazakar, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi gece 02.00'ye kadar uzatıldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi gece 02.00'ye kadar uzatıldı - Son Dakika
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