İran'da 13 Deaş Şüphelisi Gözaltına Alındı
23 dakika önce
İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin batısında yer alan Kürdistan eyaletinde 13 kişinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
İran
İstihbarat Bakanlığı, ülkenin batısında yer alan Kürdistan eyaletinde 13 kişinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu gözaltına alınan 13 şüphelinin, bölgede yaşayan Sünni din adamlarına suikast hazırlığında olduğu belirtildi.
Gözaltına alınanlardan bazılarının ülke dışında bomba eğitimi aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, operasyonda çok sayıda silaha da el konulduğu kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:37 Kaynak: AA
Yıldız Tilbe'den Sağlık Bakanlığına Domuz Eti Sitemi: Domuz Yemiyoruz, Neden Domuz Gribi Oluyoruz
Bakan Albayrak: Tanzim Satışın Fikir Babası Cumhurbaşkanımızdır
Sokakta Üst Araması Yapan 2 Polis, Hırsızlıktan Tutuklandı
Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı