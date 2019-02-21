Son Dakika Haberleri: İran'da 13 Deaş Şüphelisi Gözaltına Alındı

İran'da 13 Deaş Şüphelisi Gözaltına Alındı

23 dakika önce

İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin batısında yer alan Kürdistan eyaletinde 13 kişinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İran'da 13 Deaş Şüphelisi Gözaltına Alındı, System.String[]
İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin batısında yer alan Kürdistan eyaletinde 13 kişinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu gözaltına alınan 13 şüphelinin, bölgede yaşayan Sünni din adamlarına suikast hazırlığında olduğu belirtildi.

Gözaltına alınanlardan bazılarının ülke dışında bomba eğitimi aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, operasyonda çok sayıda silaha da el konulduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:37 Kaynak: AA

İran, Güncel
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