İran'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde düzenlenen anma programına Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Türk diplomatlar ve elçilik çalışanları katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından bir konuşma yapan Büyükelçi Örs, 15 Temmuz'un milli iradenin bir kez daha tecelli ettiği muhteşem bir zaferin yıl dönümü olduğunu söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin güvenlik güçleri ile halkın canları, kanları ve malları pahasına verdikleri topyekün direnişle etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Örs, "Türk milleti, cumhuriyete, demokrasiye ve insan haklarına bağlılığını çok ağır bir bedel ödeyerek bütün dünyaya ispat etmiştir." dedi

Örs, Türk milletinin ve devletinin tarih boyunca gördüğü en alçak, kalleş ve sinsi kalkışmalardan biri olan 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen ve zaferle sonuçlanan mücadelenin unutulmaması için ellerinden gelen her türlü çabayı ortaya koyacaklarını ifade etti.

Büyükelçi Örs, şunları kaydetti:

"Tam bağımsızlık ve bölgesel liderlik yolunda hedeflerine her geçen gün daha emin adımlarla ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti'ni ve aziz Türk milletini kurdukları sinsi ve alçakça planlarla yolundan alıkoymak isteyen ve her fırsatta milli irademizi sınamaya kalkışan 'dahili ve harici bedhahlara' dünya çapında gerçekleştirilen 15 Temmuz kutlamaları ile en güzel cevabı veriyoruz."